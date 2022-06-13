Глава МИД Литвы Ландсбергис: Россия огорчает ЕС успехами спецоперации на Украине

Прогресс специальной военной операции ВС РФ на Украине "вызывает разочарование", признался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Развитие событий в Донбассе стремительно уменьшает вероятность "поражения России", украинская армия отступает всё дальше и дальше, пояснил дипломат.

"Информация, которую мы видим, весьма обескураживает. Русские всё ещё продвигаются вперед, а украинцы не могут сохранить линию соприкосновения в целости", — заявил он в интервью изданию Foreign Policy.

Уже ни для кого не секрет, что Москве удалось справиться с западными санкциями, считает Ландсбергис, и подобная стойкость России является "очень опасной стадией геополитической реальности".

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США предположил, что для установления полного контроля над территорией Луганской Народной Республики союзным войскам ВС РФ и ополчения ЛДНР понадобится всего несколько недель. Украинские вооружённые формирования испытывают острый "снарядный голод", а потому продолжают откатываться к Киеву.