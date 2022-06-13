Минобороны Украины: "Боже, храни Елизавету II"

Министерство обороны Украины опубликовало в социальных сетях изображение британской королевы Елизаветы II, с противотанковой ракетной установкой NLAW на плече. На картинке правящий монарх Великобритании во что-то прицеливается. На предплечье у неё украинский герб.

"Боже, благослови королеву, Украину и весь мир”, — гласит подпись над изображением.

Креативщики из украинского Минобороны таким странным образом поблагодарили Лондон за "подарок" — тысячу одноразовых ракетных установок NLAW. Это "событие" распиарено и украинской, и британской пропагандой.

Британцы мемо не рисуют, а со ссылкой на своих политиков утверждают, что украинские солдаты кричат "Боже, храни королеву", когда стреляют из NLAW.

Эффективность NLAWs и поставляемых американцами Javelins и Stingers вызывает вопросы, несмотря на то, что Украина регулярно утверждает, что уничтожила с их помощью "огромное количество" российской техники. Однако, именно после того, как Британия впервые отправила более 4000 NLAW, Киев стал требовать от Запада более тяжелое оружие.

И не очень понятно, какое отношение Елизавета II имеет к поставкам ракетных установок Украине. Хотя королева де-юре является главой британского государства, ее роль в основном символическая. Министерство обороны страны санкционировало пожертвование систем NLAW Украине, а сама королева ни разу вообще публично не комментировала российско-украинский конфликт.