Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна стать независимой страной в плане энергоснабжения, пишет газета Die Welt.

"Мы слишком долго полагались на поставки энергоресурсов из России. (…) Старое уравнение о том, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применимо…" — сказал Шольц в воскресенье вечером на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове.

Канцлер подчеркнул, что Германия должна стать независимой от импорта энергоносителей из России как можно быстрее, но при этом без надрыва и ущерба для экономики.

Он пообещал Восточной Германии поддержку в преодолении последствий санкций против России. Речь идет о безопасности поставок и доступности энергии.

"Нефтяное эмбарго не должно приводить к региональным различиям в ценах на заправках. Для меня это вопрос солидарности", — заявил он.