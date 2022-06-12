Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна стать независимой страной в плане энергоснабжения, пишет газета Die Welt.
"Мы слишком долго полагались на поставки энергоресурсов из России. (…) Старое уравнение о том, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применимо…" — сказал Шольц в воскресенье вечером на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове.
Канцлер подчеркнул, что Германия должна стать независимой от импорта энергоносителей из России как можно быстрее, но при этом без надрыва и ущерба для экономики.
Он пообещал Восточной Германии поддержку в преодолении последствий санкций против России. Речь идет о безопасности поставок и доступности энергии.
"Нефтяное эмбарго не должно приводить к региональным различиям в ценах на заправках. Для меня это вопрос солидарности", — заявил он.
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