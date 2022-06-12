Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москалькова: родные украинских пленных просят не возвращать их
Захарова: заявление Сикорского о ядерном оружии ставит жителей Польши под удар
Читатели Bild раскритиковали Шольца: "Теперь он простит Киеву все унижения"
Володин: "Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы"
Москалькова призвала вести диалог с Киевом о возвращении 77 российских моряков
Посол Великобритании на Украине: "Я съела круассан Бориса Джонсона"
Генерал-полковник Лапин раскрыл секрет символа "О": "Мы называем себя Отважными"
Беглов в День России снова сравнил себя с Петром I
В "комитете по борьбе с похабщиной" обрушились на Киркорова: "Он тихо лежал"

Daily Express: США и ЕС совершают ошибку, недооценивая экономическую силу России

Мир

Запад не должен преуменьшать экономическую силу, которой обладает РФ на международной арене. Об этом пишет издание Daily Express.

Daily Express: США и ЕС совершают ошибку, недооценивая экономическую силу России

Автор материала Джонатан Саксти указал на серьёзную ошибку США и Евросоюза. По его словам, они недооценивают значимость России в мировой торговле. Журналист подчеркнул: РФ играет огромную роль в экспорте продуктов питания и энергии. Как пояснил Саксти, еда и топливо нужны Западу больше, чем кофейни и мобильные приложения.

"Экономика, ориентированная на главные потребности, в итоге более устойчива", — считает автор.

Он добавил, что Россию с её богатыми ресурсами будет сложно изолировать от международного сообщества.

Введённые Западом антироссийские санкции, указал Саксти, продемонстрировали свою неэффективность. Журналист убеждён: Россия в любом случае выиграет, так как найдёт новые рынки для реализации своей продукции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал

Выступление Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri La Dialogue демонстративно проигнорировали представители Китая.

Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору
Новости Украины
В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору
Мир. Новости мира
Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги
Силовые структуры
Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Силовые структуры
Киев: если Путин победит, "потешные войска" ЕС не остановят союз РФ и Украины
Силовые структуры
Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье
Тимати на своих плечах перетаскал инвалидные коляски для раненых солдат
Общество
Тимати на своих плечах перетаскал инвалидные коляски для раненых солдат
Последние материалы
Daily Express: США и ЕС совершают ошибку, недооценивая экономическую силу России
Москалькова: родные украинских пленных просят не возвращать их
Захарова: заявление Сикорского о ядерном оружии ставит жителей Польши под удар
Читатели Bild раскритиковали Шольца: "Теперь он простит Киеву все унижения"
Володин: "Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы"
Москалькова призвала вести диалог с Киевом о возвращении 77 российских моряков
Посол Великобритании на Украине: "Я съела круассан Бориса Джонсона"
Генерал-полковник Лапин раскрыл секрет символа "О": "Мы называем себя Отважными"
Беглов в День России снова сравнил себя с Петром I
В "комитете по борьбе с похабщиной" обрушились на Киркорова: "Он тихо лежал"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников