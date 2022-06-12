Запад не должен преуменьшать экономическую силу, которой обладает РФ на международной арене. Об этом пишет издание Daily Express.
Автор материала Джонатан Саксти указал на серьёзную ошибку США и Евросоюза. По его словам, они недооценивают значимость России в мировой торговле. Журналист подчеркнул: РФ играет огромную роль в экспорте продуктов питания и энергии. Как пояснил Саксти, еда и топливо нужны Западу больше, чем кофейни и мобильные приложения.
"Экономика, ориентированная на главные потребности, в итоге более устойчива", — считает автор.
Он добавил, что Россию с её богатыми ресурсами будет сложно изолировать от международного сообщества.
Введённые Западом антироссийские санкции, указал Саксти, продемонстрировали свою неэффективность. Журналист убеждён: Россия в любом случае выиграет, так как найдёт новые рынки для реализации своей продукции.
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