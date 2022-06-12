Daily Express: США и ЕС совершают ошибку, недооценивая экономическую силу России

Запад не должен преуменьшать экономическую силу, которой обладает РФ на международной арене. Об этом пишет издание Daily Express.

Автор материала Джонатан Саксти указал на серьёзную ошибку США и Евросоюза. По его словам, они недооценивают значимость России в мировой торговле. Журналист подчеркнул: РФ играет огромную роль в экспорте продуктов питания и энергии. Как пояснил Саксти, еда и топливо нужны Западу больше, чем кофейни и мобильные приложения.

"Экономика, ориентированная на главные потребности, в итоге более устойчива", — считает автор.

Он добавил, что Россию с её богатыми ресурсами будет сложно изолировать от международного сообщества.

Введённые Западом антироссийские санкции, указал Саксти, продемонстрировали свою неэффективность. Журналист убеждён: Россия в любом случае выиграет, так как найдёт новые рынки для реализации своей продукции.