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Читатели Bild раскритиковали Шольца: "Теперь он простит Киеву все унижения"

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Читатели немецкого издания Bild обрушились с критикой на канцлера Германии и намекнули на отсутствие у него самоуважения. Издание, со ссылкой на источники в правительственных кругах, сообщило о возможной поездке Олафа Шольца в Киев в конце июня. Немцы же в свою очередь напомнили Шольцу, что негоже ехать к тем, кто публично унижал немецких политиков, приводя в пример неоднократные жесткие высказывания посла Украины Андрея Мельника.

Канцлер Германии Олаф Шольц
 

"Теперь он окончательно простит весь позор, оскорбления, унижения и дерзость, нанесенные Германии украинским правительством. В качестве благодарности идет жирный чек с перспективой дальнейших выплат", — негодует один из подписчиков.

Другой же пользователь сразу порекомендовал Шольцу вновь съездить к президенту России, поскольку "паломничество к "политической элите" Украины, послушной США", ничего не даст, кроме очередного унижения Германии.

 

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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