Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется на конструктивные переговоры с Киевом по вопросу обоюдного возвращения на родину гражданских лиц, об этом она сообщила в воскресенье журналистам, приведя в пример ситуацию с 77 моряками с задержанных в Одесской области гражданских судов.
Омбудсмен отметила, что ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку корабли выставлены на продажу.
"77 моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться", — сообщила Москалькова.
Омбудсмен отметила, что необходимо искать компромисс в переговорах с украинской стороной.
Ранее сообщалось, что российские суда задержаны в порту Измаила, где они остановились для ремонта, но после начала спецоперации моряков лишили возможности вернуться на родину.
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