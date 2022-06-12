Глава ДНР Пушилин: вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о вспышках холеры в Мариуполе, распространяемую в украинских СМИ.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем. Как отметил Пушилин, никаких опасных инфекционных заболеваний в Мариуполе не зафиксировано.

"Я бы назвал данные о холере разгоном паники украинскими ресурсами", — сказал глава ДНР участникам пресс-тура.

Он добавил, что тела погибших во время боевых действий после судебно-медицинской экспертизы были захоронены. При этом Пушилин подчеркнул: под завалами находятся ещё несколько тел, однако их не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии.

Глава ДНР пояснил, что в Мариуполе продолжаются работы по перезахоронению в специально отведённых для этого местах. За процессом следят судебно-медицинские эксперты, работники прокуратуры и вспомогательных служб, заключил Пушилин.