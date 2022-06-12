Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о вспышках холеры в Мариуполе, распространяемую в украинских СМИ.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем. Как отметил Пушилин, никаких опасных инфекционных заболеваний в Мариуполе не зафиксировано.
"Я бы назвал данные о холере разгоном паники украинскими ресурсами", — сказал глава ДНР участникам пресс-тура.
Он добавил, что тела погибших во время боевых действий после судебно-медицинской экспертизы были захоронены. При этом Пушилин подчеркнул: под завалами находятся ещё несколько тел, однако их не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии.
Глава ДНР пояснил, что в Мариуполе продолжаются работы по перезахоронению в специально отведённых для этого местах. За процессом следят судебно-медицинские эксперты, работники прокуратуры и вспомогательных служб, заключил Пушилин.
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