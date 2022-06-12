NYT: США испытывают проблемы с поиском новых союзников против России

США пытаются оказать давление на Бразилию, Израиль, Индию, чтобы они присоединились к экономической санкционной кампании, направленной против России. Однако Вашингтону не удаётся найти новых союзников. Страны Азии, Южная Америка, Африка и государства на Ближнем Востоке не хотят вводить санкции против Москвы и поставлять оружие на Украину.

В The New York Times отметили, что на данный момент никто из них не готов пойти на поводу у США, несмотря на партнёрские отношения по вопросам безопасности.

Официальный Вашингтон признаёт трудности в попытке убедить страны в том, что они могут сбалансировать свои собственные интересы со стремлением США и Европы изолировать Россию. В это время российский рубль укрепляется, а Москва продолжает получать колоссальные доходы от поставок энергоресурсов и других товаров множеству стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Венесуэлу и Таиланд.