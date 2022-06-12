Кедми: прямой конфликт между Россией и США начнётся с ядерного удара по штатам

США всячески помогают Киеву, поставляя тонны оружия на Украину. Однако это только затягивает военную спецоперацию российской армии и усугубляет положение ВСУ.

Из-за действий Вашингтона украинский конфликт может перерасти в полномасштабное столкновение России и США. Об этом заявил военный обозреватель Яков Кедми. В таком случае, Москва будет вынуждена нанести удар именно по штатам, а не по европейским странам.

"В Европе нет целей, на которые необходимо тратить ядерное оружие. А в Соединенных Штатах есть. <…> Могут ли американские власти рисковать безопасностью США из-за Украины?", — отмечает эксперт в эфире программы "Нейтральная зона".