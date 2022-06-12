Foreign Policy: российская спецоперация на Украине обнажила проблемы внутри НАТО

Североатлантический альянс нуждается в "капитальном ремонте". Об этом пишет научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас в материале для американского журнала Foreign Policy.

По его словам, спецоперация РФ на Украине обнажила проблемы, существовавшие внутри НАТО. Как пояснил Лукас, военный блок, в состав которого входят 30 государств, является слишком громоздким.

"С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, но с политической даже маленькие государства, такие как Люксембург и Исландия, обладают правом голоса", — отметил автор.

Он добавил, что альянс выглядит "уставшим и устаревшим". Лукас подчеркнул: союзники регулярно спорят о формулировках новой стратегической концепции НАТО, которая определит миссию военного блока на ближайшие годы.

Автор материала считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц подрывают процесс принятия решений в НАТО "своими слабостями" и ставят под большой вопрос сплочённость альянса.