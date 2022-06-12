Читатели Le Figaro выступили против вступления Украины в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев с деловым визитом, где обсуждалась заявка Украины по поводу вступления в Евросоюз. Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали намерение Незалежной и отметили, что президент Владимир Зеленский пытается найти дополнительные деньги для восстановления страны.

"Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — написал один из комментаторов.

Другой читатель заявил, что отношение Украины к Франции и Германии пренебрежительное, поэтому Евросоюзу не нужны такие союзники.

"Никакой мафии в ЕС!" — возмутился юзер под ником Va9tefu4er.

Французы убеждены, что если Украина вступит в Евросоюз, то вся Европа может оказаться на грани катастрофы.