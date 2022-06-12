Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев с деловым визитом, где обсуждалась заявка Украины по поводу вступления в Евросоюз. Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали намерение Незалежной и отметили, что президент Владимир Зеленский пытается найти дополнительные деньги для восстановления страны.
"Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — написал один из комментаторов.
Другой читатель заявил, что отношение Украины к Франции и Германии пренебрежительное, поэтому Евросоюзу не нужны такие союзники.
"Никакой мафии в ЕС!" — возмутился юзер под ником Va9tefu4er.
Французы убеждены, что если Украина вступит в Евросоюз, то вся Европа может оказаться на грани катастрофы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Выступление Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri La Dialogue демонстративно проигнорировали представители Китая.