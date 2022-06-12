Кастюкевич: референдум в Херсоне будет возможен, когда жители перестанут бояться

Референдум о присоединении Херсонской области к России будет возможен, когда люди перестанут бояться и смогут спокойно высказывать своё мнение. Об этом заявил депутат Госдумы, замглавы фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

По его словам, многие жители региона опасаются преследований со стороны киевского режима.

"Как только они перестанут бояться, то, наверное, смогут абсолютно спокойно, не боясь, высказать своё личное мнение", — сказал парламентарий в интервью ТАСС.

Как пояснил Кастюкевич, жители Херсонской области испытывали сильный страх после освобождения региона, так как у них ни к кому не было доверия. Однако сейчас, отметил депутат, население "просыпается".

Ранее сообщалось, что в середине марта Вооружённые силы России установили полный контроль над Херсонской областью. В конце апреля в регионе начала работать военно-гражданская администрация.