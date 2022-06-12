В Италии украинка устроила митинг с унитазом и глобусом под окнами экс-россиянки

В Неаполе произошёл курьёзный митинг. Беженка с Украины принесла под окна русской жительницы Итальянского города унитаз и требовала прекратить спецоперацию в Незалежной. Как рассказала сама экс-россиянка, не поленилась "протестующая" и раздобыть микрофон.

Женщина на фоне унитаза осыпала экс-гражданку России оскорблениями и заявила, что её сын на Украине "насилует детей и убивает мирных граждан".

"Слышу крик под окнами. Выхожу посмотреть: стоит стол, на столе глобус и унитаз", — рассказала женщина SHOT. — Она кричит: "Твой сын пришёл на Украину убивать и насиловать наших детей!". А я ей: "Дура, у меня дочка!".

По словам самой жительницы Неаполя, ретироваться украинку заставила только приближающаяся полиция.

"Протестующей" пришлось уносить с собой обратно весь "реквизит".