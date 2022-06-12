В Неаполе произошёл курьёзный митинг. Беженка с Украины принесла под окна русской жительницы Итальянского города унитаз и требовала прекратить спецоперацию в Незалежной. Как рассказала сама экс-россиянка, не поленилась "протестующая" и раздобыть микрофон.
Женщина на фоне унитаза осыпала экс-гражданку России оскорблениями и заявила, что её сын на Украине "насилует детей и убивает мирных граждан".
"Слышу крик под окнами. Выхожу посмотреть: стоит стол, на столе глобус и унитаз", — рассказала женщина SHOT. — Она кричит: "Твой сын пришёл на Украину убивать и насиловать наших детей!". А я ей: "Дура, у меня дочка!".
По словам самой жительницы Неаполя, ретироваться украинку заставила только приближающаяся полиция.
"Протестующей" пришлось уносить с собой обратно весь "реквизит".
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