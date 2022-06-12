Ким Чен Ын о СВО на Украине: "Северокорейский народ полностью поддерживает РФ"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что северокорейский народ полностью поддерживает спецоперацию на Украине.

По словам лидера Северной Кореи, Россия успешно защищает "безопасность, достоинство и право".

"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку", — написал Ким Чен Ын Путину.

Кроме того, лидер КНДР выразил надежду, что отношения между странами продолжат "динамично развиваться" и партнёрство на фоне ситуации в мире только окрепнет, передаёт северокорейское Центральное телеграфное агентство.