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Ким Чен Ын о СВО на Украине: "Северокорейский народ полностью поддерживает РФ"

Мир

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что северокорейский народ полностью поддерживает спецоперацию на Украине.

Ким Чен Ын о СВО на Украине: "Северокорейский народ полностью поддерживает РФ"

По словам лидера Северной Кореи, Россия успешно защищает "безопасность, достоинство и право".

"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку", — написал Ким Чен Ын Путину.

Кроме того, лидер КНДР выразил надежду, что отношения между странами продолжат "динамично развиваться" и партнёрство на фоне ситуации в мире только окрепнет, передаёт северокорейское Центральное телеграфное агентство.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье
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