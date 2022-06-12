Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил США и другие страны, что Китай намерен "сражаться до конца" за статус Тайваня.
Как подчеркнул Фэнхэ, Китай "примет бой" в случае угроз в отношении целостности государства.
"Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем сражаться любой ценой и до самого конца", — заявил министр на конференции по безопасности в Сингапуре.
По его словам, на любые попытки отколоть регион, страна ответит незамедлительно. Ранее Китай неоднократно предупреждал, что последствия от попытки третьих стран вмешаться в конфликт с Тайванем, обернутся серьёзными последствиями, вплоть до военных действий.
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