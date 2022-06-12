Минобороны КНР: Китай намерен сражаться "до самого конца" за Тайвань

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил США и другие страны, что Китай намерен "сражаться до конца" за статус Тайваня.

Как подчеркнул Фэнхэ, Китай "примет бой" в случае угроз в отношении целостности государства.

"Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем сражаться любой ценой и до самого конца", — заявил министр на конференции по безопасности в Сингапуре.

По его словам, на любые попытки отколоть регион, страна ответит незамедлительно. Ранее Китай неоднократно предупреждал, что последствия от попытки третьих стран вмешаться в конфликт с Тайванем, обернутся серьёзными последствиями, вплоть до военных действий.