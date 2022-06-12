Немецкий генерал Виттманн: силы украинцев на исходе

Силы украинской армии на исходе из-за нехватки оружия, заявил немецкий генерал в отставке и историк Клаус Виттманн. По его словам, ФРГ потеряла очень много времени в "сомнениях" относительно поставок вооружения Киеву и теперь должна "ускориться".

Виттманн подчеркнул, что без новых траншей военной помощи, Киев потеряет огромную часть территорий и солдат.

"В какой-то момент устойчивость придёт к концу, если боеприпасы и, прежде всего, тяжёлое вооружение, которое мы так долго обещали, не помогут уменьшить российское превосходство. Всё идёт очень медленно", — пояснил генерал в беседе с WELT.

По его словам, Германия должна отправить тяжёлое оружие Киеву и сдержать свои обещания. Как подчеркнул военный, недавнее заявление канцлера страны о том, что "никто не добился успеха, как немцы" в вооружении Украины, ложь лишь отчасти. ФРГ отправляла оружие, но из-за долгих "колебаний" властей, потеряла много времени.