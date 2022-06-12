Историк Хомский: вступление Украины в НАТО — повторение плана "Барбаросса"

Из-за особенности географии России, вступление Украины в Североатлантический альянс может грозить повторением плана "Барбаросса", заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

По его словам, между странами отсутствуют "естественные преграды", что ослабляет оборону России, в случае ввода войск НАТО на Украину.

"Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что всё предельно прозрачно", — пояснил историк в беседе с Massachusetts Peace Action.

Как подчеркнул Хомский, США и Запад прекрасно знают, что Украина — "красная линия" для России.

"Взгляните на карту, вспомните недавнюю историю: операцию "Барбаросса", и вам станет предельно ясно, почему ни Горбачёв, ни любой другой российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО", — резюмировал историк.