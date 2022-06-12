Депутат Рады: "ливерная колбаска" Шольц стоит за отказом Нидерландов Киеву по ЕС

За всеми отказами и протестами Нидерландов в отношении выдачи статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, стоит канцлер Германии Олаф Шольц, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

По мнению украинского политика, такую позицию Нидерланды заняли из-за того, что ФРГ является крупнейшим торговым партнёром страны.

"Когда Нидерланды заявляют о том, что не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно иметь понимание, от кого передали этот привет. Германия — крупнейший торгово-экономический партнёр Нидерландов", — заявил Дубинский.

Политик отметил, что вся торговля страны "держится" на Германии. Доля участия немцев — одна шестая от всего оборота в стране.

"Вот такая вот эта ливерная колбаска", — резюмировал депутат.