Вице-спикер ГД Толстой: В России все вывески должны быть написаны по-русски

В России необходимо создать единое языковое пространство для того, чтобы жители страны чувствовали себя дома. Как заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, русская речь давно заместилась английским языком.

По его словам, необходимо создать единое языковое пространство. Это требуется для того, дети росли патриотами и получали достойное образование, а также, "чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине".

Как отметил парламентарий, России необходимо опираться на свой язык и все вывески должны быть написаны на русском языке.

По словам Толстого, для туристов можно разместить перевод мелкими буквами. Вице-спикер подчеркнул, что свобода бизнеса не может идти вразрез с национальными интересами.

"Тех же, кто не захочет, заставим", — резюмировал политик.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума подготовила проект закона о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках.