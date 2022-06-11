Мощный взрыв прогремел в районе города Авдеевка в Донецкой народной республике. Как сообщает РИА "Новости", там расположен химический комбинат "Коксохим".
Из Донецка виден гриб от взрыва, который появился сразу после серии обстрелов со стороны украинских сил.
В настоящее время Авдеевку контролируют украинские войска.
Напомним, объединенные силы ВС РФ и ДНР под Авдеевкой уничтожили батарею поставленных Украине американских гаубиц M-777.
США ранее поставили Киеву дальнобойные M-777 калибром 155 мм. Их бандеровцы уже использовали для обстрела городов, в том числе и Донецка, в результате чего погибло мирное население ДНР.
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