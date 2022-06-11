Власти Испании извинились перед правительством ФРГ за попытку передать танки Leopard A4 на Украину. Официальный Мадрид счёл, что тем самым доставил канцлеру Олафу Шольцу "излишнее волнение".
В том случае, если бы танки всё же предоставили бы в распоряжение Киева, они стали бы первыми танками, разработанными в одной из стран НАТО, которые были бы переданы Украине. А это создало бы прецедент, отмечает Business Insider.
"Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру", — говорится в статье, опубликованной этим изданием.
Ранее сообщалось, что речь может идти о примерно четырёх десятках машин. При этом подчёркивается, что машины были куплены в 1990-х годах. И вероятнее всего, находятся в неисправном состоянии, требуя ремонта.
Кроме того, в контракте на поставку танков Leopard Испании отдельно оговорено, что передавать технику третьим странам можно исключительно с разрешения германского правительства. И судя по всему, такое разрешение на момент утечки в прессу информации о возможной передаче танков Украине получено не было.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выражал разочарование тем, что власти Германии не компенсируют передачу Украине танков Т-72. Поляки передали около двух сотен таких машин, надеясь в ответ получить от немцев все те же "Леопарды", которые уже есть на вооружении польской армии. Но Германия с поставками не спешит, что вызывает большое раздражение у Варшавы.
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