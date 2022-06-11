Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-спикер ГД Толстой: В России все вывески должны быть написаны по-русски
Украине поставили условие для вступления в Евросоюз: борьба с коррупцией
В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат «Коксохим», произошёл взрыв
В Великобритании детей в школах будут кормить насекомыми
Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в школах в ДНР
WP: Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации на Украине
Филипоненко: бойцы ВСУ обменивают западное вооружение на еду и воду
Чемпион мира по танковому биатлону пал в сражениях на Украине
МИД Абхазии: Грузия не сможет вступить в ЕС без признания нашей независимости

Испания извинилась перед Германией за попытку передать танки Leopard Украине

Мир

Власти Испании извинились перед правительством ФРГ за попытку передать танки Leopard A4 на Украину. Официальный Мадрид счёл, что тем самым доставил канцлеру Олафу Шольцу "излишнее волнение".

Испания извинилась перед Германией за попытку передать танки Leopard Украине

В том случае, если бы танки всё же предоставили бы в распоряжение Киева, они стали бы первыми танками, разработанными в одной из стран НАТО, которые были бы переданы Украине. А это создало бы прецедент, отмечает Business Insider.

"Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру", — говорится в статье, опубликованной этим изданием.

Ранее сообщалось, что речь может идти о примерно четырёх десятках машин. При этом подчёркивается, что машины были куплены в 1990-х годах. И вероятнее всего, находятся в неисправном состоянии, требуя ремонта.

Кроме того, в контракте на поставку танков Leopard Испании отдельно оговорено, что передавать технику третьим странам можно исключительно с разрешения германского правительства. И судя по всему, такое разрешение на момент утечки в прессу информации о возможной передаче танков Украине получено не было.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выражал разочарование тем, что власти Германии не компенсируют передачу Украине танков Т-72. Поляки передали около двух сотен таких машин, надеясь в ответ получить от немцев все те же "Леопарды", которые уже есть на вооружении польской армии. Но Германия с поставками не спешит, что вызывает большое раздражение у Варшавы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Газ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Мир. Новости мира
Депутат палаты общин Дженрик: граждан Британии нельзя приговаривать к смерти
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Мир. Новости мира
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Мир. Новости мира
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Последние материалы
Вице-спикер ГД Толстой: В России все вывески должны быть написаны по-русски
Украине поставили условие для вступления в Евросоюз: борьба с коррупцией
В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат «Коксохим», произошёл взрыв
Испания извинилась перед Германией за попытку передать танки Leopard Украине
В Великобритании детей в школах будут кормить насекомыми
Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в школах в ДНР
WP: Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации на Украине
Филипоненко: бойцы ВСУ обменивают западное вооружение на еду и воду
Чемпион мира по танковому биатлону пал в сражениях на Украине
МИД Абхазии: Грузия не сможет вступить в ЕС без признания нашей независимости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников