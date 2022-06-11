Испания извинилась перед Германией за попытку передать танки Leopard Украине

Власти Испании извинились перед правительством ФРГ за попытку передать танки Leopard A4 на Украину. Официальный Мадрид счёл, что тем самым доставил канцлеру Олафу Шольцу "излишнее волнение".

В том случае, если бы танки всё же предоставили бы в распоряжение Киева, они стали бы первыми танками, разработанными в одной из стран НАТО, которые были бы переданы Украине. А это создало бы прецедент, отмечает Business Insider.

"Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру", — говорится в статье, опубликованной этим изданием.

Ранее сообщалось, что речь может идти о примерно четырёх десятках машин. При этом подчёркивается, что машины были куплены в 1990-х годах. И вероятнее всего, находятся в неисправном состоянии, требуя ремонта.

Кроме того, в контракте на поставку танков Leopard Испании отдельно оговорено, что передавать технику третьим странам можно исключительно с разрешения германского правительства. И судя по всему, такое разрешение на момент утечки в прессу информации о возможной передаче танков Украине получено не было.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выражал разочарование тем, что власти Германии не компенсируют передачу Украине танков Т-72. Поляки передали около двух сотен таких машин, надеясь в ответ получить от немцев все те же "Леопарды", которые уже есть на вооружении польской армии. Но Германия с поставками не спешит, что вызывает большое раздражение у Варшавы.