На юго-западе Великобритании ради эксперимента решили изменить меню школьного питания. Детей собираются кормить сверчками и червячками.
Британские ученые намерены приучать подрастающее поколение питаться альтернативными источниками белка. В качестве питательного продукта решено использовать в пищу насекомых вместо привычной говядины. Это, по убеждению научного сообщество, поможет сберечь окружающую среду.
Ранее доктор Александр Мясников предположил, что насекомые станут нашей основной пищей. Телеведущий уверен, что людям придётся в будущем есть насекомых из-за нехватки продуктов питания.
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