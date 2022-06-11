В Великобритании детей в школах будут кормить насекомыми

На юго-западе Великобритании ради эксперимента решили изменить меню школьного питания. Детей собираются кормить сверчками и червячками.

Британские ученые намерены приучать подрастающее поколение питаться альтернативными источниками белка. В качестве питательного продукта решено использовать в пищу насекомых вместо привычной говядины. Это, по убеждению научного сообщество, поможет сберечь окружающую среду.

Ранее доктор Александр Мясников предположил, что насекомые станут нашей основной пищей. Телеведущий уверен, что людям придётся в будущем есть насекомых из-за нехватки продуктов питания.