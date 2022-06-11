Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня принял участие в презентации первого в стране отечественного мобильного высокотехнологичного комплекса оптоэлектронной разведки.

На страничке шоколадного короля в одной из соцсетей появилось видео с мероприятия. На нём бывший глава государства с восторгом показывает новый военный комплекс, разработку которого финансировал лично он.

Чудо-оружие — защитного цвета автомобиль, "напичканный" электроникой и "оснащённый по последнему слову военной науки" — беспилотниками и прочими "полезными в бою" устройствами.

Порошенко с ноткой нескрываемой гордости рассказывает, что на Западе "подобные комплексы" стоят миллионы долларов и у Украины не было никаких шансов их получить из-за лицензионных ограничений.

"Украинский аналог, — уверяет Порошенко, — стоит 2 млн гривен".

Кстати, где именно проходит "презентация", не очень понятно, так как сам Пётр Алексеевич сейчас находится не на Украине — его выпустили-таки из страны после того, как он попросил об этом лично своего преемника.