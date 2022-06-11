Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня принял участие в презентации первого в стране отечественного мобильного высокотехнологичного комплекса оптоэлектронной разведки.
На страничке шоколадного короля в одной из соцсетей появилось видео с мероприятия. На нём бывший глава государства с восторгом показывает новый военный комплекс, разработку которого финансировал лично он.
Чудо-оружие — защитного цвета автомобиль, "напичканный" электроникой и "оснащённый по последнему слову военной науки" — беспилотниками и прочими "полезными в бою" устройствами.
Порошенко с ноткой нескрываемой гордости рассказывает, что на Западе "подобные комплексы" стоят миллионы долларов и у Украины не было никаких шансов их получить из-за лицензионных ограничений.
"Украинский аналог, — уверяет Порошенко, — стоит 2 млн гривен".
Кстати, где именно проходит "презентация", не очень понятно, так как сам Пётр Алексеевич сейчас находится не на Украине — его выпустили-таки из страны после того, как он попросил об этом лично своего преемника.
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