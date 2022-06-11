Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Верещук высказалась о судьбе приговорённых к смертной казни: "Обменяем!"
Гаубицы из Германии прибудут на Украину 22 июня, а зенитные установки — в июле
Пискорский: слияния Польши и Украины хотят США - у них кончается пушечное мясо
TAC: администрация США переоценила свои силы в противостоянии России
Линин: зарплата иностранных наёмников больше, чем у солдат ВСУ
Читатели Daily Express заявили, что США попытаются избавиться от Зеленского
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
Хаматова рассказала, как к ней относятся за рубежом: "Не плюют ли мне в лицо"
Тимати на своих плечах перетаскал инвалидные коляски для раненых солдат

Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги

Мир

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня принял участие в презентации первого в стране отечественного мобильного высокотехнологичного комплекса оптоэлектронной разведки.

Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги

На страничке шоколадного короля в одной из соцсетей появилось видео с мероприятия. На нём бывший глава государства с восторгом показывает новый военный комплекс, разработку которого финансировал лично он.

Чудо-оружие — защитного цвета автомобиль, "напичканный" электроникой и "оснащённый по последнему слову военной науки" — беспилотниками и прочими "полезными в бою" устройствами.

Порошенко с ноткой нескрываемой гордости рассказывает, что на Западе "подобные комплексы" стоят миллионы долларов и у Украины не было никаких шансов их получить из-за лицензионных ограничений.

"Украинский аналог, — уверяет Порошенко, — стоит 2 млн гривен".

Кстати, где именно проходит "презентация", не очень понятно, так как сам Пётр Алексеевич сейчас находится не на Украине — его выпустили-таки из страны после того, как он попросил об этом лично своего преемника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Газ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Мир. Новости мира
Депутат палаты общин Дженрик: граждан Британии нельзя приговаривать к смерти
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Мир. Новости мира
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Мир. Новости мира
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Последние материалы
Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги
Гаубицы из Германии прибудут на Украину 22 июня, а зенитные установки — в июле
Пискорский: слияния Польши и Украины хотят США - у них кончается пушечное мясо
TAC: администрация США переоценила свои силы в противостоянии России
Япония жаждет союза с НАТО, несмотря на перспективу холодной войны в Азии
Линин: зарплата иностранных наёмников больше, чем у солдат ВСУ
Американский политик: "Представьте, что на Украину вторглись США"
Читатели Daily Express заявили, что США попытаются избавиться от Зеленского
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
Хаматова рассказала, как к ней относятся за рубежом: "Не плюют ли мне в лицо"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников