Пискорский: слияния Польши и Украины хотят США - у них кончается пушечное мясо

Если Польша и Украина объединятся в новое федеративное образование, то в Европе повторится ситуация, которая уже была однажды и привела ко Второй мировой войне.

Глава российской СВР Сергей Нарышкин заявил, что украинские власти всё больше склоняются к тому, чтобы передать суверенитет Варшаве.

"Все указывает на то, что Владимир Зеленский соглашается с доводами польской стороны и готовится передать ей контроль над государственными учреждениями своей страны", — говорит Нарышкин.

В Польше в "союзе" смысла не видят

Польский политолог Матеуш Пискорский уверен: от "слияния" двух стран выиграют только его идейные вдохновители — США, которые рулят марионеточными правительствами обеих стран, тогда как ни Варшаве, ни тем более Киеву объединение не нужно.

"Если объединение все же состоится, возникает большая вероятность повторения ситуации, имевшей место в середине 1930-х годов, — отмечает Пискорский. — Это отчётливо понятно, если посмотреть исторические документы, описывающие события в преддверии Второй мировой войны. Тогда Польша тоже позиционировала себя мощной региональной державой и центром силы в Восточной Европе. Чем все обернулось, прекрасно известно".

По словам польского политолога, расчёт выгодоприобретателей прост:

американцы и британцы поняли, что украинцев в качестве пушечного мяса для борьбы с Россией мало. И они решили "добавить в мясорубку" ещё и поляков.