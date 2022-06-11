Американская администрация явно переоценила масштабы международного "возмущения" спецоперацией России на Украине. Равно как и свою способность заставить другие страны присоединиться к антироссийской компании.
Правительства государств по всему миру колеблются в этом вопрос. И ещё меньше они горят желанием поддерживать жёсткие санкции по указанию США. Как отмечает обозреватель Тед Карпентер в статье для издания The American Conservative (TAC), санкции не пользуются поддержкой — за вычетом НАТО и американских союзников, "рассеянных по Азии".
Уолтер Рассел Мид из Гудзоновского института считает, что Вашингтону не удалось расширить антироссийскую коалицию, а поддержка ограничилась сетью традиционных союзников США, цитирует статью агентство "Прайм".
К санкциям не присоединились африканские государства, которые не видят для себя особой выгоды в поддержке Запада. Они скорее воспринимают происходящее как борьбу за власть между Россией и сателлитом Запада.
Часть государств Латинской Америки также отказались присоединяться к антироссийским санкциям. В частности, не поддерживают Вашингтон два крупнейших политических и экономических игрока региона, Бразилия и Мексика.
Не поддержали санкции Индия и Китай, наотрез отказавшись вводить экономические санкции.
Более того, "хамские выпады" Вашингтона против других стран с угрозами ввести санкции совершенно неэффективны. Вашингтон угрожал Пекину из-за гипотетической поддержки, которую Китай мог оказать России. Но по факту добился только того, что эти угрозы напугали Таиланд, Индонезию и ряд других государств Восточной Азии. Однако "напугать" не означает капитуляцию перед требованиями Вашингтона, подчёркивается в статье.
Автор также отмечает, что позиция США являет собой "хрестоматийный пример корыстного лицемерия", учитывая длинный список вторжений самого Запада в другие государства.
Происходящее должно бы отрезвить руководство США, однако не похоже, чтобы администрация и госдепартамент поумнели, отмечается в статье.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.