Читатели Daily Express заявили, что США попытаются избавиться от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий США в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон в скором времени может попытаться избавиться главы киевского режима. К такому выводу пришли читатели британского таблоида Daily Express.

Один из пользователей Сети отметил, что не стоит забывать основного зачинщика украинского конфликта — США. По его мнению, Украина, которая является всего лишь "инструментом" американской политики, подвела своего западного куратора.

"Вашингтон отчаянно пытается похоронить Зеленского и уберётся с Украины, когда там воцарится хаос", — написал комментатор.

Другой читатель отметил, что действия киевского режима, направленные против мирных жителей Донбасса, не могут быть поводом для гордости.