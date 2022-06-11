Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий США в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон в скором времени может попытаться избавиться главы киевского режима. К такому выводу пришли читатели британского таблоида Daily Express.
Один из пользователей Сети отметил, что не стоит забывать основного зачинщика украинского конфликта — США. По его мнению, Украина, которая является всего лишь "инструментом" американской политики, подвела своего западного куратора.
"Вашингтон отчаянно пытается похоронить Зеленского и уберётся с Украины, когда там воцарится хаос", — написал комментатор.
Другой читатель отметил, что действия киевского режима, направленные против мирных жителей Донбасса, не могут быть поводом для гордости.
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