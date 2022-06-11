Байден обвинил Зеленского в нежелании следовать советам США

Лидер США Джозеф Байден рассказал, что Владимир Зеленский упорно игнорировал предупреждения Запада о том, что Россия готовит спецоперацию на Украине.

Президент США объяснил, что многие влиятельные лица считали, что его сведения о начале боевых действий на Украине являются "преувеличением".

"Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди", — сказал Байден.

В начале 2022 года украинская журналистка Татьяна Силина раскритиковала политику Владимира Зеленского. Она написала в своей статье, что украинский лидер не желает замечать какую-либо эскалацию на границе между Россией и Украиной. Таким поведением, по мнению представительницы СМИ, глава Украины поставил Байдена в крайне неприятное положение.

Ранее Зеленский признался, что пошёл против воли США. Президент Украины вспомнил советы Вашингтона рыть окопы и эвакуировать людей. Эти рекомендации ему давали за год до начала спецоперации на Украине, однако он посчитал, что такое поведение подорвёт экономические основы страны.