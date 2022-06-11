Пасечник: некоторые страны готовы признать независимость ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что есть страны, готовые признать независимость ЛНР.

По его словам, сейчас представители ЛНР активно проводят переговоры по этой теме.

"Переговоры ведутся, но пусть это пока останется тайной. Да, страны такие есть", — сказал Пасечник.

Какие именно страны согласились признать независимость республики и как продвигаются переговоры, Пасечник не уточнил.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление руководителя ЛНР о том, что в республике рассматривают возможность референдума по интеграции в РФ, но активной работы "пока не ведут".