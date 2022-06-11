Эксперт по кризисам Далио: США на грани гражданской войны и конфликта с РФ

На Западе и в США грядут "тёмные времена", заявил американский эксперт по кризисам Рэй Далио. По мнению аналитика, Штаты находятся на грани кризиса и реальной военной угрозы со стороны Китая и России.

Как подчеркнул аналитик, страна тратит больше, чем зарабатывает и накопила внушительный внешний долг.

"Для новых расходов государству приходится печатать ещё больше денег и брать ещё больше долгов, что вызывает ещё большую инфляцию и политическую борьбу. Конфликты уже настолько острые, что могут привести к гражданской войне. Кроме того, страна находится на грани войны с Китаем и Россией", — пояснил эксперт в беседе с Spiegel.

Как подчеркнул эксперт, гражданская война в США может быть вызвана недовольством людей не только ценами, инфляцией и зарплатой, но и попытками власти обвинить в своих политических провалах другие государства.