На Западе и в США грядут "тёмные времена", заявил американский эксперт по кризисам Рэй Далио. По мнению аналитика, Штаты находятся на грани кризиса и реальной военной угрозы со стороны Китая и России.
Как подчеркнул аналитик, страна тратит больше, чем зарабатывает и накопила внушительный внешний долг.
"Для новых расходов государству приходится печатать ещё больше денег и брать ещё больше долгов, что вызывает ещё большую инфляцию и политическую борьбу. Конфликты уже настолько острые, что могут привести к гражданской войне. Кроме того, страна находится на грани войны с Китаем и Россией", — пояснил эксперт в беседе с Spiegel.
Как подчеркнул эксперт, гражданская война в США может быть вызвана недовольством людей не только ценами, инфляцией и зарплатой, но и попытками власти обвинить в своих политических провалах другие государства.
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