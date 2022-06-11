Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кедми: Киев перешёл к "утилизация украинского генофонда"
Эксперт по кризисам Далио: США на грани гражданской войны и конфликта с РФ
Генштаб ВСУ приказал с 15 июня начать мобилизацию женщин на Украине
Кедми: приговорённым к смертной казни наёмникам придётся выкручиваться самим
Глава Турции Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом, как 100 лет назад"
Врачи в США: "Случаи обезьяньей оспы могут иметь симптоматику ЗППП"
Арестович впервые признал колоссальные потери ВСУ: "Где-то 10 тысяч бойцов"
Сатановский о санкциях Киева против РФ и переговорах: пора закончить извращения
Киев перешёл к шантажу ЕС: "Если нас не примут в союз — это измена"

Сербы раскритиковали Шольца за призыв признать Косово

Мир

Сербские пользователи Сети резко отреагировали на требования канцлера Германии Олафа Шольца к Белграду, касающиеся самопровозглашённого Косово и санкций в отношении России. Ранее немецкий политик озвучил ультиматум: либо Косово признают независимым, либо Сербия не вступит в ЕС.

Сербы раскритиковали Шольца за призыв признать Косово

Кроме прочего, по мнению Шольца, официальные власти Сербии должны "примкнуть" к Евросоюзу и ввести против России санкции.

"Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место", — заявил пользователь Milan под соответствующей новостью в Kurir.

Другие комментаторы и вовсе предупредили канцлера, что шантаж приведёт лишь к обострению конфликта.

"Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит", — написал stanimir.

ещё один пользователь напомнил канцлеру, то на руках ЕС и НАТО и так немало крови.

"Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного", — резюмировал Kiza Bg.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Газ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Мир. Новости мира
Депутат палаты общин Дженрик: граждан Британии нельзя приговаривать к смерти
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Мир. Новости мира
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Мир. Новости мира
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Последние материалы
Кедми: Киев перешёл к "утилизация украинского генофонда"
Эксперт по кризисам Далио: США на грани гражданской войны и конфликта с РФ
Генштаб ВСУ приказал с 15 июня начать мобилизацию женщин на Украине
Модель о смерти Евгении Смирновой на Пхукете: "Это была обычная пьянка — здесь каждый день кто-то умирает"
Кедми: приговорённым к смертной казни наёмникам придётся выкручиваться самим
Сербы раскритиковали Шольца за призыв признать Косово
Глава Турции Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом, как 100 лет назад"
Врачи в США: "Случаи обезьяньей оспы могут иметь симптоматику ЗППП"
Арестович впервые признал колоссальные потери ВСУ: "Где-то 10 тысяч бойцов"
Сатановский о санкциях Киева против РФ и переговорах: пора закончить извращения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников