Сербы раскритиковали Шольца за призыв признать Косово

Сербские пользователи Сети резко отреагировали на требования канцлера Германии Олафа Шольца к Белграду, касающиеся самопровозглашённого Косово и санкций в отношении России. Ранее немецкий политик озвучил ультиматум: либо Косово признают независимым, либо Сербия не вступит в ЕС.

Кроме прочего, по мнению Шольца, официальные власти Сербии должны "примкнуть" к Евросоюзу и ввести против России санкции.

"Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место", — заявил пользователь Milan под соответствующей новостью в Kurir.

Другие комментаторы и вовсе предупредили канцлера, что шантаж приведёт лишь к обострению конфликта.

"Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит", — написал stanimir.

ещё один пользователь напомнил канцлеру, то на руках ЕС и НАТО и так немало крови.

"Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного", — резюмировал Kiza Bg.