Глава Турции Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом, как 100 лет назад"

Власти Греции должны быть осторожны в своих заявлениях и действиях, которые заставят сожалеть о последствиях, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

На своей странице в соцсети он опубликовал пост сразу на трех языках: турецком, английском и даже греческом.

"Турция не нарушает чьи-либо права или законы и не позволит никому нарушать свои собственные", — предупредил Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что Греция на протяжении двух лет отказывается обсуждать окончательный статус демилитаризованных островов в Эгейском море, но терпение Анкары не безгранично.

"Мы еще раз предостерегаем греческие власти, чтобы они избегала намерений, риторики и действий, которые заставят сожалеть, как это было столетие назад", — написал он, подразумевая турецко-греческую войну 1919-1922 гг., закончившуюся поражением Греции.

Эрдоган предупредил Афины, что очередная попытка "вооружить" демилитаризованную зону может "закончится трагически".