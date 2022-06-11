Власти Греции должны быть осторожны в своих заявлениях и действиях, которые заставят сожалеть о последствиях, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
На своей странице в соцсети он опубликовал пост сразу на трех языках: турецком, английском и даже греческом.
"Турция не нарушает чьи-либо права или законы и не позволит никому нарушать свои собственные", — предупредил Эрдоган.
Турецкий президент отметил, что Греция на протяжении двух лет отказывается обсуждать окончательный статус демилитаризованных островов в Эгейском море, но терпение Анкары не безгранично.
"Мы еще раз предостерегаем греческие власти, чтобы они избегала намерений, риторики и действий, которые заставят сожалеть, как это было столетие назад", — написал он, подразумевая турецко-греческую войну 1919-1922 гг., закончившуюся поражением Греции.
Эрдоган предупредил Афины, что очередная попытка "вооружить" демилитаризованную зону может "закончится трагически".
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