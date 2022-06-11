Политолог Фукуяма предрёк России судьбу КНДР: "Даже без Путина РФ опасна"

Если конфликт на Украине не будет исчерпан, то Западу и странам Евросоюза придётся изолировать Россию, как это было с Северной Кореей, заявил американский политолог Фрэнсис Фукуяма.

Он подчеркнул, что Россия, по его мнению, будет представлять опасность для мира, даже если президент страны Владимир Путин покинет пост.

"России будет очень трудно выбраться из той пропасти, в которую она себя бросила. Она будет исключена из международного порядка, как и Северная Корея", — пояснил Фукуяма в беседе с WELT. — Даже без Путина страна не просто так остаётся угрозой".

По словам политолога, несмотря на якобы шаткое положение России на политической и экономической арене, Запад не должен "терять бдительность" и сконцентрироваться на том, что сдержать "российскую угрозу". Как подчеркнул Фукуяма, российская сторона планомерно укрепляет связи с Китаем, что может грозить всему ЕС и Западу проблемами как в военном контексте, так и экономическом.