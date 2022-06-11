Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Минвостокразвития связал "нервное" поведение Японии с "прессингом" США
У Джастина Бибера диагностирован синдром Рамсея Ханта
Приговорённых к смерти наёмников на Украину привели отчасти их жёны
Женщина забита до смерти за «колдовство»
США потратили $21 млрд долларов на обучение охранников в ТЦ Афганистана
МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у места захоронения жертв чумы в Одессе
Прилепин предложил обменять приговоренных к смерти наёмников на Зеленского
Американцы пришли в ярость от обвинений Байдена в адрес Путина
Байден объяснил небывалый рост цен в США "путинским подорожанием"

NRK: есть пять причин не брать Украину в ЕС: главная — бедность

Мир

Украине не место в Евросоюзе "прямо сейчас", заявили норвежские аналитики. По мнению экспертов, для того, чтобы страна стала полноправным членом ЕС, должны пройти годы.

NRK: есть пять причин не брать Украину в ЕС: главная — бедность

Как подчеркнули аналитики, на это есть пять весомых причин:

  • бедность,
  • коррупция,
  • проблемы с демократией,
  • олигархи,
  • очерёдность вступления в ЕС.

По мнению аналитиков, несмотря на ситуацию вокруг Незалежной, пускать в Евросоюз страну без очереди" и необходимых процедур для вступления несправедливо.

"Наконец, нового члена должны одобрить остальные страны ЕС — и неважно, по ускоренной программе или нет", — резюмировали в эфире телеканала NRK.

По мнению экспертов, страна ещё несколько лет будет восстанавливать своё экономическое положение. Для борьбы с коррупцией Киеву необходимо совершенствовать законодательные базы и судебные механизмы. То же касается демократических взглядов и вопрос с олигархами в стране.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Газ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Мир. Новости мира
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат палаты общин Дженрик: граждан Британии нельзя приговаривать к смерти
Мир. Новости мира
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Мир. Новости мира
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Последние материалы
NRK: есть пять причин не брать Украину в ЕС: главная — бедность
У Джастина Бибера диагностирован синдром Рамсея Ханта
France 24: Испания готова поставить танки Leopard 2 Киеву, но Германия может помешать
Приговорённых к смерти наёмников на Украину привели отчасти их жёны
Женщина забита до смерти за «колдовство»
США потратили $21 млрд долларов на обучение охранников в ТЦ Афганистана
МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у места захоронения жертв чумы в Одессе
Прилепин предложил обменять приговоренных к смерти наёмников на Зеленского
Американцы пришли в ярость от обвинений Байдена в адрес Путина
Байден объяснил небывалый рост цен в США "путинским подорожанием"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников