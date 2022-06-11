NRK: есть пять причин не брать Украину в ЕС: главная — бедность

Украине не место в Евросоюзе "прямо сейчас", заявили норвежские аналитики. По мнению экспертов, для того, чтобы страна стала полноправным членом ЕС, должны пройти годы.

Как подчеркнули аналитики, на это есть пять весомых причин:

бедность,

коррупция,

проблемы с демократией,

олигархи,

очерёдность вступления в ЕС.

По мнению аналитиков, несмотря на ситуацию вокруг Незалежной, пускать в Евросоюз страну без очереди" и необходимых процедур для вступления несправедливо.

"Наконец, нового члена должны одобрить остальные страны ЕС — и неважно, по ускоренной программе или нет", — резюмировали в эфире телеканала NRK.

По мнению экспертов, страна ещё несколько лет будет восстанавливать своё экономическое положение. Для борьбы с коррупцией Киеву необходимо совершенствовать законодательные базы и судебные механизмы. То же касается демократических взглядов и вопрос с олигархами в стране.