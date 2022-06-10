США потратили $21 млрд долларов на обучение охранников в ТЦ Афганистана

Потратив более 21 миллиарда долларов на обучение национальной полиции в Афганистане, Соединенные Штаты разорились на оборудование, вместо того чтобы сосредоточиться на институциональной реформе, и выпустили полицейских-стажеров, которые фактически были "малоквалифицированными охранниками торговых центров", по словам международного наблюдателя. Об этом говорится в обширном новом отчете, опубликованном Специальным генеральным инспектором по восстановлению Афганистана (SIGAR), в котором рассматривается, что пошло не так в дорогостоящем и неэффективном управлении Афганской национальной полицией (ANP) со стороны Америки.

В отчете SIGAR отмечается, что к началу 2000-х "два десятилетия конфликта мало что оставили в Афганистане для реформ".

"Вся система уголовного правосудия — от полиции до судов и тюрем — должна была быть перестроена, один международный наблюдатель заметил, что многие выпускники учебных заведений США были похожи на "малоквалифицированных охранников торговых центров".

Стандарты найма были слабыми и часто были окрашены коррумпированным Министерством внутренних дел, которое отдавало предпочтение личной и фракционной лояльности над законной квалификацией. Кроме того, "от 70 до 90 процентов выпускников учебных центров полиции США были неграмотными". Они не могли делать сложные заметки, читать ордера или записывать номерные знаки.

Бойцы ополчения также пополнили ряды новых полицейских сил, причем один нанятый США инструктор отметил:

"Мы тренируем тех, кого можем найти".

Все это время ежегодный показатель отсева стажеров колебался в районе 15 % (но мог достигать 30 %). В отчете SIGAR критикуется подход к помощи полиции, который " установление блокпоста и идентификация самодельных взрывных устройств.

Только около 10 процентов учебного плана было посвящено таким вещам, как права человека или конституция Афганистана, и не было уделено времени домашнему насилию или правам женщин, не хватало опыта в управлении силами гражданской полиции.

Это было в значительной степени сделано по указанию бывшего министра обороны Дональда Рамсфелда, который лоббировал специальное финансирование от конгресса США, поскольку в бюджете Пентагона таких денег не было.

"С 2005 финансового года", — говорится в отчете SIGAR. В отчете отмечается: "Конгресс выделил более 21 миллиарда долларов… специально для поддержки АНП".

Несмотря на все деньги и время, которые США посвятили созданию АНП, в отчете SIGAR говорится, что полиция "фактически способствовала росту преступности".

По крайней мере, частично из-за этой дисфункции Талибан* (организация, которую частные СМИ в России обязаны отмечать как террористическую, но Роскомнадзор закрывает глаза, когда ее таковой не отмечабт государственные СМИ. Мы отмечаем, в отличии от госСМИ) начал восстанавливать поддержку среди некоторых афганцев, которые просто искали кого-то, кто будет поддерживать закон и порядок.

Полиция штата, выученная советниками США, "вымогала и избивала местных жителей", а также "регулярно похищала и насиловала мальчиков".

К тому времени, когда президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, стало ясно, что АНП не способна предотвратить беспорядки.

Когда талибы взяли Кабул в августе, они сделали это практически без сопротивления со стороны афганской армии или полиции.

* Талибан - организация, признанная в России террористической. Тем не менее, ее представители встречаются с официальными представителями МИД России, также ее представители были приглашены к участию в Петербургском экономическом форуме в качестве нетеррористических. Суды нескольких инстанций с подачи Роскомнадзора наложили штрафы на учредителя и главного редактора Правды.Ру за неупоминание Талибана, представители которого свободно приезжают в МИД РФ и на ПМЭФ. Надеемся, подобное упоминание для Роскомнадзора будет достаточно, чтоб не выписывать Правде.Ру новые штрафы за информирование читателей о том, что происходит в мире.