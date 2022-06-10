Шеслер: у половины националистов "Азова"* русские фамилии

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала Pravda.Ru, что в украинском нацбатальоне "Азов"* было много нацистов из русскоязычных и русскокультурных городов, таких как Мариуполь и Донецк.

"Если вы возьмёте состав батальона "Азов"*, то подавляющее большинство его членов — это не выходцы из Западной Украины. Это люди из Днепропетровска, Харькова, Мариуполя, Донецка. Просто люди, которые прониклись националистической идеологией, и уже не считают своими соотечественниками тех, кто этой идеологии не придерживаются", — заявила Шеслер.

По её словам, азовцы* не считали жителей Мариуполя своими земляками и относились к ним, как к врагам.

"Мариуполь — русский город. Я вообще там никогда не слышала украинской речи. А "Азов"* — это украинские нацисты, которые никогда не будут относиться к русским как к своим, независимо от того, что они носят русские фамилии. Для нацистов мирное население — это не соотечественники, а враги. И они себя вели, как оккупанты на чужой территории. "Азов"* не считал мариупольцев своими земляками", — отметила собеседница издания.

Она объяснила, почему именно в Мариуполе была создана база "Азова"*.

"Это была инициатива украинского олигарха Рината Ахметова. После создания ДНР и ЛНР Ахметову удалось сохранить Мариуполь под своим контролем. Он понял, что это русский город, который всегда будет под угрозой того, что там вспыхнет недовольство, и люди присоединятся к ДНР. Поэтому он туда завёл батальон "Азов"*, чтобы задавить всё сопротивление. Если мы возьмем список фамилий, так там половина фамилий русских. Но это были носители украинского национализма, поэтому они чувствовали себя в чужом окружении, — подчеркнула Шеслер.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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