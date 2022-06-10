По мнению председателя Совфеда по международным делам Григория Карасина, депутату Матасу Малдейкису, пожелавшему, чтобы Смоленск вернулся в состав Литвы, следует быть более серьёзным, и заняться реальными и жизненными проблемами.
Карасин уверен, что подобные заявления демонстрируют несерьёзность и несостоятельность политиков.
"Подобного рода заявления свидетельствуют, во-первых, о незрелости политиков, а во-вторых способствуют росту напряженности между странами. Надо немножко более серьезно подходить к реальным делам", — приводит "Газета.Ru" слова Карасина.
Ранее Малдейкис пригрозил, что Вильнюс может расторгнуть договор, подписанный когда-то между Русским царством и Речью Посполитой. Однако это предложение было поднято на смех пользователями Сети, которые порекомендовали ему повнимательнее учить историю. Они напомнили, что в том противостоянии победили русские, поэтому Смоленск уже тогда был однозначно частью Руси.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.