Карасин: депутату, предложившему вернуть Смоленск Литве, надо быть серьёзнее

По мнению председателя Совфеда по международным делам Григория Карасина, депутату Матасу Малдейкису, пожелавшему, чтобы Смоленск вернулся в состав Литвы, следует быть более серьёзным, и заняться реальными и жизненными проблемами.

Карасин уверен, что подобные заявления демонстрируют несерьёзность и несостоятельность политиков.

"Подобного рода заявления свидетельствуют, во-первых, о незрелости политиков, а во-вторых способствуют росту напряженности между странами. Надо немножко более серьезно подходить к реальным делам", — приводит "Газета.Ru" слова Карасина.

Ранее Малдейкис пригрозил, что Вильнюс может расторгнуть договор, подписанный когда-то между Русским царством и Речью Посполитой. Однако это предложение было поднято на смех пользователями Сети, которые порекомендовали ему повнимательнее учить историю. Они напомнили, что в том противостоянии победили русские, поэтому Смоленск уже тогда был однозначно частью Руси.