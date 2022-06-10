Шольц потребовал от президента Сербии ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в страну потребовал, чтобы Белград присоединился к санкциям, которые Евросоюз ввёл в отношении России.

На встрече с Шольцем Вучич озвучил позицию Сербии по поводу Косово и Метохии, а также рассказал об энергетическом сотрудничестве с РФ и традиционных дружеских отношениях с Москвой.

До этого Шольц посетил самопровозглашенную республику Косово, где встретился с премьером Альбином Курти. Канцлер сказал министру, что введение санкций против России показывает причастность Косово к Евросоюзу на международной арене. Также Шольц отметил, что Сербия и Косово не смогут вступить в ЕС до тех пор, пока не признают государственность друг друга.

Ранее Вучич сказал, что страны Запада бессильны против России, и поэтому отыгрываются на Сербии, пытаясь втянуть её в противостояние с РФ.