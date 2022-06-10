Мэр Киева Виталий Кличко, явно заскучав от безделья в Киеве, решил войти в историю. Но, по своей излюбленной традиции, в неё вляпался.
На этот раз велеречивый градоначальник — боксёр собственным указом отменил указ князя Юрия Долгорукого — "правителя Киевской Руси" (так его именует Кличко) — об основании Москвы. Да не просто отменил, а с формулировкой "историческое недоразумение".
Скан указа киевского головы опубликован в интернете Назаром Приходько, представителем УНА-УНСО (входит в состав Правого сектора*).
Как следует из документа, уроки истории в школе (а учился он в школе советской, так что списать безграмотность на "новые учебники" не получится) господин Кличко прогуливал на регулярной основе:
И вот, поди ж ты, теперь Юрия Долгорукого далёкий потомок древних укров обвиняет ни много, ни мало в искажении истории.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
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