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Кличко своим указом отменил основание Москвы

Мир

Мэр Киева Виталий Кличко, явно заскучав от безделья в Киеве, решил войти в историю. Но, по своей излюбленной традиции, в неё вляпался.

На этот раз велеречивый градоначальник — боксёр собственным указом отменил указ князя Юрия Долгорукого — "правителя Киевской Руси" (так его именует Кличко) — об основании Москвы. Да не просто отменил, а с формулировкой "историческое недоразумение".

Скан указа киевского головы опубликован в интернете Назаром Приходько, представителем УНА-УНСО (входит в состав Правого сектора*).

 

История? Не-а, не слыхал

Как следует из документа, уроки истории в школе (а учился он в школе советской, так что списать безграмотность на "новые учебники" не получится) господин Кличко прогуливал на регулярной основе:

  • Юрий Долгорукий никогда не был правителем Киевской Руси, поскольку и государства-то такого никогда не существовало, это название, придуманное историками в 19 веке.
  • Князь Долгорукий и Киевским князем не был. В период, когда появляются первые упоминания о Москве, он правил в Ростове и Суздале.

И вот, поди ж ты, теперь Юрия Долгорукого далёкий потомок древних укров обвиняет ни много, ни мало в искажении истории.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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