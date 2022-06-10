Кличко своим указом отменил основание Москвы

Мэр Киева Виталий Кличко, явно заскучав от безделья в Киеве, решил войти в историю. Но, по своей излюбленной традиции, в неё вляпался.

На этот раз велеречивый градоначальник — боксёр собственным указом отменил указ князя Юрия Долгорукого — "правителя Киевской Руси" (так его именует Кличко) — об основании Москвы. Да не просто отменил, а с формулировкой "историческое недоразумение".

Скан указа киевского головы опубликован в интернете Назаром Приходько, представителем УНА-УНСО (входит в состав Правого сектора*).

История? Не-а, не слыхал

Как следует из документа, уроки истории в школе (а учился он в школе советской, так что списать безграмотность на "новые учебники" не получится) господин Кличко прогуливал на регулярной основе:

Юрий Долгорукий никогда не был правителем Киевской Руси, поскольку и государства-то такого никогда не существовало, это название, придуманное историками в 19 веке.

Князь Долгорукий и Киевским князем не был. В период, когда появляются первые упоминания о Москве, он правил в Ростове и Суздале.

И вот, поди ж ты, теперь Юрия Долгорукого далёкий потомок древних укров обвиняет ни много, ни мало в искажении истории.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ