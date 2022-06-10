Украинская компания "Нафтогаз" уволила советника председателя правления Олега Диденко после информации о покупке им автомобиля Bentley Bentayaga стоимостью 500 тыс. долларов. Об этом сообщили в самой компании.
"Диденко уволен. Компания не несёт ответственности за личную жизнь сотрудников", — говорится в сообщении "Нафтогаза".
В пятницу появилась информация о том, что Диденко в конце мая приобрёл автомобиль премиального класса производства Великобритании.
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