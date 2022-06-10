Освобождать Донбасс от украинских формирований очень сложно из-за особенностей расположения там городов, рассказал в прямом эфире ТК Россия-1 Артём Ольхин, заместитель министра информации ДНР.
По его словам, города, занятые ВСУ и нацбатами, фактически не имеют чётких границ, как бы "перетекая" друг в друга своими промзонами.
"Продвижение в сторону Славянска продолжается несколько недель. И именно из-за того, что он перетекает в Краматорск, а тот — в Дружковку. Почти вся территория от Авдеевки до Славянска — одна городская агломерация. И там размещена группировка войск ВСУ тысяч в 60 или даже 70, которые укрепились в промзонах давно и основательно", — сказал Ольхин.
По словам донбасского чиновника, есть все основания считать, что Северодонецк и "Азовсталь" повторятся в Авдеевке. И в Краматорске, где есть большая промзона — Старокраматорский и Новокраматорский машиностроительные заводы.
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