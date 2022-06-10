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В ДНР объяснили сложности с освобождением Донбасса: здесь сплошная агломерация

Мир

Освобождать Донбасс от украинских формирований очень сложно из-за особенностей расположения там городов, рассказал в прямом эфире ТК Россия-1 Артём Ольхин, заместитель министра информации ДНР.

В ДНР объяснили сложности с освобождением Донбасса: здесь сплошная агломерация

По его словам, города, занятые ВСУ и нацбатами, фактически не имеют чётких границ, как бы "перетекая" друг в друга своими промзонами.

"Продвижение в сторону Славянска продолжается несколько недель. И именно из-за того, что он перетекает в Краматорск, а тот — в Дружковку. Почти вся территория от Авдеевки до Славянска — одна городская агломерация. И там размещена группировка войск ВСУ тысяч в 60 или даже 70, которые укрепились в промзонах давно и основательно", — сказал Ольхин.

По словам донбасского чиновника, есть все основания считать, что Северодонецк и "Азовсталь" повторятся в Авдеевке. И в Краматорске, где есть большая промзона — Старокраматорский и Новокраматорский машиностроительные заводы.

Оборонное ведомство ЛДНР сообщает

  • В Северодонецке на территории завода "Азот" боевики удерживают сотни людей в подземных сооружениях завода. Националисты там заминировали емкости с аммиаком, азотной кислотой и аммиачной селитрой, которые обязательно постараются взорвать, отступая.
  • В Краматорске на территории завода "Кондиционер" ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях удерживают работников предприятия.
  • В Дружковке на территории завода газовой аппаратуры нацбаты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей удерживают в подвалах.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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