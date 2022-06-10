Минобороны Китая выразило готовность отстаивать позицию по Украине

Официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что Пекин даст решительный отпор тем, кто захочет использовать украинский вопрос для того, чтобы навредить интересам Китая.

В пятницу, 10 июня в Сингапуре встретились министры обороны Китай и США Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин. На брифинге глава оборонного ведомства КНР заявил, что Китай занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, однако "если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР, Пекин обязательно примет решительные контрмеры".

Ранее китайское издание Global Times написало, что США будут вынуждены смириться с тем, что времена американской гегемонии подошли к концу. Теперь Вашингтон больше не сможет диктовать другим странам свои правила и определять порядок на мировой арене. Авторы материала призвали Вашингтон не провоцировать начало третьей мировой войны, накачивая Украину оружием.