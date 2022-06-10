Часть вооружения, которое Украина получает от Запада, исчезает из-за хаоса в стране, сообщает британский телеканал Sky News.
Военная техника, поставляемая на Украину странами ЕС и США, может не просто исчезнуть, но и попасть на чёрный рынок, заявил старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан.
"Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Существует риск того, что груз пропадет из-за царящего хаоса", — отметил эксперт.
Во время горячей фазы вооружённого конфликта решить эту проблему трудно, однако после его окончания необходимо изъять оружие у гражданского населения, считает Веземан.
Ранее китайские аналитики Global Times допустили, что после окончания спецоперации на Украине, всё оружие НАТО может быть продано через даркнет и попасть в руки террористам. В теневом сегменте интернета уже открылись целые супермаркеты, которые не только торгуют оружием с Украины, но и доставляют его продавцам в любую точку земного шара.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.