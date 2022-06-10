Зеленский сообщил о встрече с главой Минобороны Британии Уоллесом в Киеве

Руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и поговорил с лидером страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Благодарен министру обороны Уоллесу и его команде за этот визит", — сказал президент.

Вместе с этим он поблагодарил за поддержку Киева правительство Британии и его главу Бориса Джонсона. Подробности визита Уоллеса Зеленский не рассказал.

Ранее британские власти пообещали передать Украине пусковые установки залпового огня M270. Как подчеркнули представители военного ведомства королевства, эта техника может атаковать цели на расстоянии до 80 километров.