Юрист Бэкман: США фабрикуют обвинения против граждан РФ по готовому списку

Финский политолог и правозащитник Йохан Бэкман прокомментировал ситуацию с гражданской России Мирой Тэрадой, которой было предъявлено обвинение Финляндией в незаконных финансовых операциях в 2018 году, за котором последовала её незаконная экстрадиция в США. Теперь вернувшаяся в 2021 году Мира подала на Финляндию в суд за свою незаконную экстрадицию.

Бэкман рассказал, что процесс принятия решений об экстрадиции в США в Финляндии всегда "очень странный и закрытый", он принимается только Верховным судом страны, и его никак не касаются другие суды. ПО этой причине у защиты просто нет возможности как-то повлиять на ситуацию и обжаловать принятые таким образом решения.

"Как будто эта вся система коррумпирована полностью. Если министерство юстиции дает рекомендации Верховному суду, который потом принимает решение о выдаче человека в США — здесь нет никаких рассмотрений на самом деле", — пояснил юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Бэкман признался, что не понимает, для чего США экстрадировали Миру Тэраду вместе с несколькими другими мужчинами-россиянами. Он предположил, что это могла быть какая-то непонятная спецоперация американского правительства, либо же США просто хотели таким образом поиздеваться над гражданами РФ.

"Мне кажется, у них есть список, или они уже давно работали со списками тех граждан России, против которых можно сфабриковать какие-то обвинения и требования выдачи", — сказал юрист.

В заключение правозащитник выразил сожаление, что правовая система Финляндии может так запросто использоваться американцами.