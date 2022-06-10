Британский министр: Лондон и Киев работают над освобождением наёмников в ДНР

Руководители МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба обсудили смертный приговор наёмникам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. Об этом американским журналистам рассказала министр.

Как подчеркнула Трасс, дипломаты пытаются продемонстрировать миру, что осуждённые в Донецкой Народной Республике боевики являются военнопленными, которых можно обменять. Также глава внешнеполитического британского ведомства обратила внимание на отсутствие работы с Москвой по вопросу освобождения наёмников.

"Их (Аслина и Пиннера. — Прим. ред.) защищает Женевская конвенция, поскольку они являются военнослужащими ВСУ", — отметила Трасс, передаёт Reuters.

Ранее британский депутат Роберт Дженрик заявил, что Украина пообещала обменять приговорённых к смерти в ДНР боевиков. Об этом парламентарию сказал посол Вадим Пристайко.