Британец Аслин рассказал об отсутствии украиноязычных в ВСУ

Военнослужащие украинской армии общаются между собой на русском языке. Об этом рассказал воевавший на стороне украинских боевиков британский наёмник Эйден Аслин.

"Мы в Николаеве только на русском говорили. Я вообще практически не встречал там украиноязычных", — передаёт его слова RT.

Аслин уточнил, что на украинском языке ему попадались только официальные документы, но повседневное общение велось на русском. Также он признал, что юго-восточная часть Украины "практически полностью русскоязычная", в том числе Николаев и Одесса.

Накануне суд в ДНР приговорил Аслина и ещё двух иностранных наёмников к смертной казни.