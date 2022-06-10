Военнослужащие украинской армии общаются между собой на русском языке. Об этом рассказал воевавший на стороне украинских боевиков британский наёмник Эйден Аслин.
"Мы в Николаеве только на русском говорили. Я вообще практически не встречал там украиноязычных", — передаёт его слова RT.
Аслин уточнил, что на украинском языке ему попадались только официальные документы, но повседневное общение велось на русском. Также он признал, что юго-восточная часть Украины "практически полностью русскоязычная", в том числе Николаев и Одесса.
Накануне суд в ДНР приговорил Аслина и ещё двух иностранных наёмников к смертной казни.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.