Sohu: Киев начал паниковать из-за необычного поведения Байдена

Президент США Джо Байден перестал напрямую обсуждать украинский кризис с лидером Украины Владимиром Зеленским. Такое поведение хозяина Белого Дома оказалось неожиданным и стало поводом для паники в Киеве. Об этом пишет китайское издание Sohu. Выдержки из статьи цитирует "ПолитРоссия".

Обозреватель Sohu считает, что как бы ни развивались военные действия на Украине дальше, США уже проиграли. Поэтому у Байдена больше нет желания конфликтовать с Россией, и он даже готов обсуждать украинский вопрос со своими союзниками.

Самое интересное то, что президент США прекратил прямые контакты с Владимиром Зеленским. Джо Байден не позвонил в Киев даже после анонса переговоров по Украине с британцами и европейцами, пишет издание.

"Эту необычную деталь в поведении Байдена уже заметили в администрации президента Украины. Игнорирование Зеленского вызвало панику у Киева. Украинцы опасаются, что Вашингтон всё решит напрямую с Москвой, и это решение нанесет очень серьезный ущерб киевским интересам", — заключил автор статьи.