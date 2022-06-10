Депутат литовского сейма Матас Малдейкис предложил в ответ на инициативу российского парламентария Евгения Фёдорова, который призвал денонсировать постановление о признании независимости Литвы от 1991 года, отозвать Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой и вернуть Литве город Смоленск.
Интернет-пользователи усомнились в том, что действия Литвы в этом случае будут правомерными.
Юзер с ником El Huasteso напомнил, что война, по итогам которой был заключён Поляновский мирный договор, завершилась победой Русского царства. Король польский и великий князь литовский Владислав потерпел поражение и отказался от своих претензий на российский престол, отметил пользователь.
Dariusz Smaga призвал вспомнить, откуда у Литвы Вильнюсский край. Его подарил стране в 1939 году Сталин, поэтому Россия может отменить это решение и вернуть регион Польше.
Пользователи пришли к выводу, что сейчас Литва не является королевством или княжеством, поэтому не имеет право на территориальные претензии к России.
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