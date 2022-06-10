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Наёмник из Британии Аслин: центр Донецка ВСУ могли обстрелять по ошибке

Мир

По мнению британского наёмника Эйдена Аслина, украинские военные вполне могли произвести обстрелы жилых кварталов Донецка по ошибке, учитывая их непрофессионализм и низкий уровень подготовки.

Наёмник из Британии Аслин: центр Донецка ВСУ могли обстрелять по ошибке

"Тут одно из двух: либо это ошибка, а значит стреляла регулярная армия — я видел, насколько низкий у них уровень подготовки", — сказал Аслин в интервью RT.

Британец в качестве примера привёл встреченного им украинского бойца, который был пьян и не соблюдал малейшие меры безопасности.

"На подходах к позиции мы встретили бойца, от которого несло алкоголем, он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку, отшутился и пошел обратно. Про армию всегда нужно помнить, что там много пьют. Ей не хватает профессионализма", — добавил Аслин.

Иностранец не исключил намеренные обстрелы жилых кварталов Донецка, которые могли производить националисты "Азова"*. Если это их рук дело, и уничтожение невинных людей велось умышленно, то Аслин согласился, что в таком случае речь идёт о военном преступлении.

Британец назвал удары по центру Донецка "попыткой отомстить" со стороны украинских военных, движимых "местью и алкоголем".

Аслин и ещё двое наёмников — Шон Пиннер и Саадун Брагим — были приговорены к высшей мере наказания в ДНР. По закону у них есть право оспорить свой приговор в течение месяца.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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