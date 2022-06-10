Юрист Новицкий указал на лицемерие защищающего британских наёмников Блинкена

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал озабоченность госсекретаря США Энтони Блинкена вынесением в Донецкой Народной Республике приговора иностранным наёмникам Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Саадуну Брагиму.

"Господин Блинкен — "большой специалист" в области гуманитарного права и соблюдения международных пактов. Есть ряд международных документов, которые затрагивают вопросы, связанные с правосудием. Но, как мы понимаем, ДНР не является членом ни Совета Европы, ни ООН. Власти республики могут выполнять данные требования только на добровольной основе. Не могут быть применены даже моральные санкции за несоблюдение этих норм", — объяснил правозащитник.

Вместе с этим он обратил внимание на лицемерие Блинкена, который не высказывался об издевательствах над солдатами ВС России.

"Насколько действия лиц, которые простреливали ноги российским пленным, соответствовали требованиям международного гуманитарного права и конвенциям, которые подписаны и ратифицированы, в том числе Украиной?" — задался вопросом специалист.

Ранее госсекретарь США раскритиковал судебный процесс над боевиками в ДНР. По мнению американского политика, смертный приговор наёмникам противоречит нормам международного права.

"Мы призываем Россию и её сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", — сказал Блинкен.